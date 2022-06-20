Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisi yapılacak - Son Dakika
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Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisi yapılacak

20.06.2022 17:41
Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisi yapılacak

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bazı mahallelerde yarın elektrik kesintisine gidilecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bazı mahallelerde yarın elektrik kesintisine gidilecek.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla 21 Haziran Salı günü 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisine gidileceği belirtildi.

Açıklamada, kesintinin Köşebükü, Kayabükü ve Kadıbükü mahallelerinde uygulanacağı kaydedildi.

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Kaynak: AA

Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisi yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisi yapılacak - Son Dakika
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