Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla 21 Haziran Salı günü 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisine gidileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisi yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.