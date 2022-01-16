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Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisine gidilecek - Son Dakika

Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisine gidilecek

16.01.2022 17:04
Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisine gidilecek

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı 3 mahallede yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı 3 mahallede yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması sebebiyle yarın Ayvaşık, Beytepe ve Hacıkara mahallelerinin bazı kesimlerinde elektrik kesintisi olacak.

Kesinti, 09.30-12.30 saatleri arasında yapılacak.

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Beypazarı, Enerjisa, Yatırım, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisine gidilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisine gidilecek - Son Dakika
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