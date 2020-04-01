Beypazarı'nda yaşlılara psikososyal destek hizmeti - Son Dakika

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğünce, Güdül ve Nallıhan ilçelerinde 65 yaş ve üstü kişiler ile evde engelli bakım hizmeti alan vatandaşlara yönelik psikososyal destek hizmeti verildiği bildirildi.

Merkez müdürü Serkan Sağlam, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan zorlu süreci hep birlikte atlatacaklarını belirtti.

Devletin almış olduğu önlemlere herkesin riayet etmesi gerektiğini vurgulayan Sağlam, "Bu, bizim ve halkın sağlığı açısından son derece önemli. Bu süreçte evinden çıkamayan vatandaşlarımıza, 65 yaş ve üstü ile evde engelli bakım hizmeti alanlara psikososyal destek sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Beypazarı'nda koronavirüs tedbirleri sürüyor

Beypazarı Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların sağlığı ve huzuru için ilaçlama ekiplerinin artırılarak her noktada dezenfekte çalışmalarına devam edildiği belirtildi.

Sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yönelik hizmetin de sürdüğü aktarılan açıklamada, "Vefa Sosyal Destek Hattı"na gelen çağrıların anlık olarak değerlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, koronavirüs salgının baş göstermesinin ardından seferberlik ilan ederek bu zorlu süreçle mücadeleye başladıklarını belirtti.

İlk olarak ilaçlama ekip sayısının artırılarak ilçenin her noktasında dezenfekte çalışmalarına başlandığını bildiren Kaplan, "Ardından Vefa Sosyal Destek Hattı'nı hayata geçirerek evden çıkması kısıtlanan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya başladık. Vatandaşlarımızın sağlığı ve huzuru için tüm imkanlarımızla çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.