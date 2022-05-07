Beypazarı'nda "yayalar için güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Beypazarı'nda "yayalar için güvenli trafik" uygulaması yapıldı

07.05.2022 14:29
Beypazarı'nda "yayalar için güvenli trafik" uygulaması yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması yapıldı.

Trafik Haftası kapsamında, ilçe merkezi ve Atatürk Parkı Kavşağı'nda trafik denetimi ve uygulaması yapıldı.

Uygulamaya Beypazarı Kaymakamı Vekili Nallıhan Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, İlçe Emniyet Müdürü Metin Demirci, İlçe Jandarma Komutanı Haluk Muharrem Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun ile öteki ilgililer katıldı.

Etkinlikte, sürücü ve yayalara, trafik kurallarının önemi hatırlatıldı.

YORUMLAR
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Kaymakam Çiçek: 'Trafikte öncelik yayanındır' Kaymakam Çiçek: 'Trafikte öncelik yayanındır'

Trafik Haftası, Beypazarı, Hisarcık, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda 'yayalar için güvenli trafik' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beypazarı'nda "yayalar için güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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