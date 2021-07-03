Beypazarı'nda yaz Kur'an kursları 5 Temmuz'da başlayacak - Son Dakika

Beypazarı'nda yaz Kur'an kursları 5 Temmuz'da başlayacak

Beypazarı İlçe Müftülüğü, yaz Kur'an kurslarının 5 Temmuz itibaıyla başlayacağını bildirdi.

Beypazarı İlçe Müftülüğü, yaz Kur'an kurslarının 5 Temmuz itibaıyla başlayacağını bildirdi. Müftülükten yapılan açıklamada, Bölge Yatılı Erkek Hafızlık Kur'an Kursu ve Zübeyde Hanım Kız Kur'an Kursu'nda kayıtların devam ettiği belirtildi. İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, kursların ve camilerin çocuk sesleriyle yankılanacağını ifade etti. Karakoyun, kurslarda, çocuklara temel dini eğitimlerin yanı sıra alfabe ve Kur'an-ı Kerim okuma derslerinin verileceğini kaydetti.

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