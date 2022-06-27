Kur'an kurslarında çocuklara temel dini eğitimlerin yanı sıra Kur'an okuma eğitimlerinin verileceğini belirten İnciler, Müftülük olarak ayrıca bilgi yarışması ve çeşitli aktiviteler de düzenleyeceklerini belirtti.

Kaynak: AA

Beypazarı, Hisarcık, Ankara, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda yaz Kur'an kursları başladı - Son Dakika

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