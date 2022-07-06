Beypazarı'nda yaz Kur'an kursları sürüyor - Son Dakika
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Beypazarı'nda yaz Kur'an kursları sürüyor

06.07.2022 13:21

27 Haziran'da başlayan yaz Kur'an kursları kapsamında Beypazarı'nda da kurslar devam ediyor.

27 Haziran'da başlayan yaz Kur'an kursları kapsamında Beypazarı'nda da kurslar devam ediyor.

Beypazarı Müftüsü Ahmet İnciler, yaz Kur'an kurslarının Diyanet İşleri Başkanlığınca, "Gel bu yaz Kur'an'ı kalbine yaz" sloganıyla başlatıldığını söyledi.

Kur'an kurslarının ilçe merkezinde camiler başta olmak üzere halk eğitim merkezi binalarında verildiğini belirten İnciler, "Çok şükür, 2 bin çocuğumuz temel dini eğitimleri alırken, bunun yanında Kur'an'ı da öğreniyor. Çocuklar temel dini eğitim ve Kur'an öğrenirken, kafalarına takılan soruları da din görevlilerine sorarak cevap alıyor." dedi.

Tarihi Paşa Camisi din görevlisi Ahmet Yılmaz da öğrencilerin kısa süre içinde bir şeyleri öğrenmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Kurslar 26 Ağustos'ta sona erecek. İlçe Müftülüğümüz çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenliyor. Gençlik koordinatörlüğü tüm camileri gezerek çocukların durumlarını yakından takip ediyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda yaz Kur'an kursları sürüyor - Son Dakika

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