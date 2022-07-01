Beypazarı'nda yaz spor okullarının açışı sağanak nedeniyle ertelendi

Beypazarı 'nda İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile belediye tarafından düzenlenen yaz spor okullarının açılışı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.

Kaynak: AA

Beypazarı, Hisarcık, gençlik, Güncel, Son Dakika

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