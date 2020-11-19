Beypazarı'nda yeni kaymakamlık binası hizmete açıldı - Son Dakika

Ankara'nın Beyparazı ilçesinde, yeni yapılan kaymakamlık binası hizmete açıldı.

İlçe Kaymakamı Temel Ayca, açılışta, Selçuklu mimari tarzında yapılan kaymakamlık binasının halka hizmet vermeye başladığını söyledi.

Yeni binanın 4 katlı olup, 180 kişilik anfi salonun yanı sıra birçok toplantı noktasının bulunduğunu belirten Ayca, bina içinde ayrıca mal müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü, Nüfus Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü ile Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürlüklerinin bulunduğunu kaydetti.

Ayca, binanın ilçeye yıllarca yetebilecek kapasitede yapıldığını bildirdi.