Beypazarı'nda yeni kaymakamlık binasının inşaatı tamamlandı - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yeni kaymakamlık binasının yapımı tamamlandı.

Binada incelemelerde bulunan Kaymakam Temel Ayca, AA muhabirine, Selçuklu mimari özelliğine sahip ve Beypazarı konaklarını andıran yeni binaya ay sonuna kadar taşınmayı planladıklarını söyledi.

Beypazarı'nda bir yıldır görevini sürdürdüğünü belirten Ayca, "Bu bina Türkiye'deki en iyi kaymakamlık binalarından biri olacak, Beypazarı'na uzun yıllar hizmet verecek. Bu bina yaklaşık 11 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Yeni binamız Beypazarı'na ve Beypazarı halkına hayırlı olsun." dedi.