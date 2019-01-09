Beypazarı'nda Yer Elması Üretimi

Beypazarı Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, "Dekar başına 2-3 ton ürün alınıyor ve yıllık 2 bin ton üretim yapılıyor.

Beypazarı Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, "Dekar başına 2-3 ton ürün alınıyor ve yıllık 2 bin ton üretim yapılıyor. Bu üretim şekliyle Türkiye birincisiyiz." dedi.



Ekici, ilçede yer elması üreticisi Mehmet Ertuğrul'a ait tesislerde incelemede bulunarak üretim hakkında Ertuğrul'dan bilgi aldı.



İncelemelerinin ardından AA muhabirine açıklama yapan Ekici, Beypazarı'nın, Türkiye'de yer elması üretiminde birinci sırada yer aldığını belirterek, "İlçe genelinde 600 dekarlık alanda yer elması üretimi yapılıyor. Dekar başına 2-3 ton ürün alınıyor ve yıllık 2 bin ton üretim yapılıyor. Bu üretim şekliyle Türkiye birincisiyiz. Türkiye'de yer elmasının çoğunluğunu da ilçemiz karşılıyor." diye konuştu.



Ekici, yer elmasının 10 aylık ekim ve hasat döneminden sonra topraktan çıkarılan ürün yıkanıp paketlenmesinin akabinde istenilen yerlere, hallere gönderildiğini kaydetti.



Üretici Ertuğrul ise yer elmasının faydalarının vatandaş tarafından yeterince bilinmediğini ifade ederek, birçok rahatsızlığa iyi geldiği bilinen bu ürünün tanınmaması nedeniyle sürümünün az olduğunu söyledi.



Yer elmasının tamamen organik yetiştirildiğine dikkati çeken Ertuğrul, "Bu ürün yetiştirilirken hiç ilaç, gübre kullanılmıyor. İlaç, gübre atarsak, köklerin olduğu yerden çürüme yapıyor. Yer elması potasyum açısından zengin bir ürün ve besin değeri oldukça yüksek." dedi.

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