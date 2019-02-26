Beypazarı'nda "Yerel Tohum Takas Bayramı" Hazırlığı

Beypazarı Kaymakamlığı, yerel tohumların tekrar üretime kazandırılması amacıyla "Yerel Tohum Takas Bayramı" gerçekleştirilecek.

Beypazarı Kaymakamlığı, yerel tohumların tekrar üretime kazandırılması amacıyla "Yerel Tohum Takas Bayramı" gerçekleştirilecek.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Beypazarı'nın, turizmde olduğu gibi sebze üretimiyle de öne çıktığı belirtildi.



Bu anlamda yerel tohumların yeniden üretime kazandırılması adına ilçede "Yerel Tohum Takas Bayramı" düzenleneceği ifade edilen açıklamada, ileriki günlerde düzenlenecek tohum takas bayramında, çeşitli türlerde tohumların diğer tohumlarla takas edilerek yerel tohum ürünlerinin ekonomiye kazandırılması planlandığı kaydedildi.

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