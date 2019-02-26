Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda "Yerel Tohum Takas Bayramı" Hazırlığı

Beypazarı'nda "Yerel Tohum Takas Bayramı" Hazırlığı

11 dakika önce

Beypazarı Kaymakamlığı, yerel tohumların tekrar üretime kazandırılması amacıyla "Yerel Tohum Takas Bayramı" gerçekleştirilecek.

Beypazarı'nda
Beypazarı Kaymakamlığı, yerel tohumların tekrar üretime kazandırılması amacıyla "Yerel Tohum Takas Bayramı" gerçekleştirilecek.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Beypazarı'nın, turizmde olduğu gibi sebze üretimiyle de öne çıktığı belirtildi.

Bu anlamda yerel tohumların yeniden üretime kazandırılması adına ilçede "Yerel Tohum Takas Bayramı" düzenleneceği ifade edilen açıklamada, ileriki günlerde düzenlenecek tohum takas bayramında, çeşitli türlerde tohumların diğer tohumlarla takas edilerek yerel tohum ürünlerinin ekonomiye kazandırılması planlandığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:25 Kaynak: AA

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