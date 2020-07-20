Beypazarı'nda yerli turist yoğunluğu - Son Dakika

UNESCO Geçici Listesi'nde yer alan Ankara'nın Beypazarı ilçesi, normalleşme süreciyle birlikte yerli turist akınına uğruyor.



Osmanlı mimarisi tarzındaki konakları, han, hamam, konak, çeşme, cami ve köprüleriyle adeta açık hava müzesini andıran Beypazarı, ziyaretçilerden ilgi görüyor.



Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca, AA muhabirine, Kovid-19 sonrası normalleşme süreciyle birlikte beklentilerin üzerinde bir ilgiyle karşılandıklarını söyledi.



Salgın nedeniyle alınan önlemlerin titizlikle uygulandığını anlatan Ayca, "Beypazarı, normalleşme süreciyle yerli ve yabancı misafirlerini ağırlamaya başladı. Özellikle yerli turistler ilgi gösteriyor. Bunun yanında yabancı turistlerimiz de gelmeye başladı. Misafirlerimizi titizlikle ağırlıyoruz. Sıcak havaya rağmen bu hafta sonuda tarihi ilçemiz yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu." diye konuştu.



Ziyaretçi sayısının artacağına inandığını belirten Ayca, yıl sonuna kadar hareketliliğin devam etmesini öngördüklerini aktardı.