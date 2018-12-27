Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Yılbaşı Denetimleri

Beypazarı'nda Yılbaşı Denetimleri

1 saat önce

Beypazarı Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede gıda maddesi üreten ve satan yerlere yönelik yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı.

Beypazarı'nda Yılbaşı Denetimleri, System.String[]
Beypazarı Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede gıda maddesi üreten ve satan yerlere yönelik yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, müdürlük olarak ilçe genelinde zaman zaman denetimlerde bulunduklarını söyledi.

İmalathaneler ve gıda maddesiyle uğraşan yerlerin, gıda tüzüğü nizamnamesine uymalarının zorunluluk olduğunu ve bu çerçevede denetimlerde bulunduklarını belirten Ekici, şunları kaydetti:

"İmalathanelerin bazılarında hala eksiklikler gördük. Bunları tamamlamaları için süre verdik. İmalat ve satış yapılan yerlerin gıda tüzüğü nizamnamesinde belirtildiği üzere olmasını istiyoruz. Kanun da bunu böyle emrediyor. Özellikle yılbaşı yaklaşırken denetimlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Bu konudaki hassasiyetimiz sürüyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:54 Kaynak: AA

Beypazarı, Güncel
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