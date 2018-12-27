Beypazarı'nda Yılbaşı Denetimleri

Beypazarı Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede gıda maddesi üreten ve satan yerlere yönelik yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı.

Beypazarı Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçede gıda maddesi üreten ve satan yerlere yönelik yılbaşı öncesi denetimlerini artırdı.



İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Ekici, gazetecilere yaptığı açıklamada, müdürlük olarak ilçe genelinde zaman zaman denetimlerde bulunduklarını söyledi.



İmalathaneler ve gıda maddesiyle uğraşan yerlerin, gıda tüzüğü nizamnamesine uymalarının zorunluluk olduğunu ve bu çerçevede denetimlerde bulunduklarını belirten Ekici, şunları kaydetti:



"İmalathanelerin bazılarında hala eksiklikler gördük. Bunları tamamlamaları için süre verdik. İmalat ve satış yapılan yerlerin gıda tüzüğü nizamnamesinde belirtildiği üzere olmasını istiyoruz. Kanun da bunu böyle emrediyor. Özellikle yılbaşı yaklaşırken denetimlerimizi artırarak sürdürüyoruz. Bu konudaki hassasiyetimiz sürüyor."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sunduğu Ana Haber Programına Ceza Kesilen Fatih Portakal: İzlenirliğimi Artırıyor

Son Dakika! Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi

Dünya Bu Haberi Konuşuyor! Çinli Bilim Adamları Bakırı Altına Dönüştürdü

AK Parti Eski Milletvekili Burhan Kuzu, Kılıçdaroğlu'na 20 Bin TL Tazminat Ödeyecek