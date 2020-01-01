Beypazarı'nda yılbaşı denetimleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda yılbaşı denetimleri - Son Dakika

Beypazarı'nda yılbaşı denetimleri

6 saat önce

Beypazarı ilçesinde, güvenlik güçleri yeni yıl dolayısıyla alınan güvenlik önemleri kapsamında sabaha kadar görev yaptı.

Beypazarı'nda yılbaşı denetimleri, System.String[]

Beypazarı ilçesinde, güvenlik güçleri yeni yıl dolayısıyla alınan güvenlik önemleri kapsamında sabaha kadar görev yaptı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk alanlarında herhangi bir olaya mahal vermemek için denetimlerini gerçekleştirdi.

Jandarma yetkilileri, denetimlerin sadece yılbaşı gecesine mahsus olmadığını, diğer gecelerde de köy ve mahalle yollarında sürekli denetimde bulunduklarını kaydetti.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ise denetimlerden oldukça memnun kaldıklarını söyledi.

Beypazarı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 01:30 Kaynak: AA
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