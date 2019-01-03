Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

Beypazarı'nda Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

12 dakika önce

2019 yılının ilk meclis toplantısı Beypazarı Belediyesi Hayri Özalp Başkanlık Konağı Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Beypazarı'nda Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı, System.String[]
2019 yılının ilk meclis toplantısı Beypazarı Belediyesi Hayri Özalp Başkanlık Konağı Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

Beypazarı Belediyesi Meclisi ocak ayı ilk oturumu, Başkan Vekili Ali Işık'ın 2019 yılının barış ve huzur getirmesi ve Beypazarı için önemli kararların alınması temennisi ile başladı.

Meclis, daha sonra yapılan yoklama ve bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti.

2019 yılının ilk meclis toplantısında gündeme alınan 26 madde, meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı.

Beypazarı Belediyesi Meclisi'nde oy birliği ile alınan kararla, ilçede bulunan ve belediye tarafından yapılarak hizmete açılan parklardan, Şelale Sitesi yanında bulunan parka Eti Soda AŞ'de iş kazasında vefat eden işçi Hasan Hüseyin Bölükoğlu'nun adı, Oğuzkent Mevki'nde bulunan parka Eski Ankara Milletvekili Beypazarı'lı Sezai Pekuslu'nun adı, Başak Sitesi yanında bulunan parka Eti Soda AŞ'de iş kazasında vefat eden işçi Oğuz Sarıkaya Parkı'nın adı, Ülkü Doğakent Sitesi yanında bulunan parka teröristlerce eğitim gördüğü Ege Üniversitesinde şehit edilen öğrenci Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı, Vodafone Parkına Park Termik AŞ'de iş kazasında vefat eden işçi Durmuş Güngör'ün isimleri verildi.

Daha sonra Belediye Meclisi Denetim Komisyonu üyelikleri seçimi yapıldı. Yapılan oylamanın ardından, Belediye Meclis üyeleri Akın Ayaz, Yüksel Uysal ve Mehmet Uysal Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 02:48 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siverek'te 120 Kişinin Alınacağı 9 Aylık Geçici İşe 5 Bin Kişi Başvurdu Murat Boz'un Solist ve Dansçısını Sigortasız Çalıştırdığı Kesinleşti

Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 15:00:32. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]