Beypazarı'nda Yılın İlk Meclis Toplantısı Yapıldı

2019 yılının ilk meclis toplantısı Beypazarı Belediyesi Hayri Özalp Başkanlık Konağı Meclis Salonunda gerçekleştirildi.

2019 yılının ilk meclis toplantısı Beypazarı Belediyesi Hayri Özalp Başkanlık Konağı Meclis Salonunda gerçekleştirildi.



Beypazarı Belediyesi Meclisi ocak ayı ilk oturumu, Başkan Vekili Ali Işık'ın 2019 yılının barış ve huzur getirmesi ve Beypazarı için önemli kararların alınması temennisi ile başladı.



Meclis, daha sonra yapılan yoklama ve bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla devam etti.



2019 yılının ilk meclis toplantısında gündeme alınan 26 madde, meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı.



Beypazarı Belediyesi Meclisi'nde oy birliği ile alınan kararla, ilçede bulunan ve belediye tarafından yapılarak hizmete açılan parklardan, Şelale Sitesi yanında bulunan parka Eti Soda AŞ'de iş kazasında vefat eden işçi Hasan Hüseyin Bölükoğlu'nun adı, Oğuzkent Mevki'nde bulunan parka Eski Ankara Milletvekili Beypazarı'lı Sezai Pekuslu'nun adı, Başak Sitesi yanında bulunan parka Eti Soda AŞ'de iş kazasında vefat eden işçi Oğuz Sarıkaya Parkı'nın adı, Ülkü Doğakent Sitesi yanında bulunan parka teröristlerce eğitim gördüğü Ege Üniversitesinde şehit edilen öğrenci Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı, Vodafone Parkına Park Termik AŞ'de iş kazasında vefat eden işçi Durmuş Güngör'ün isimleri verildi.



Daha sonra Belediye Meclisi Denetim Komisyonu üyelikleri seçimi yapıldı. Yapılan oylamanın ardından, Belediye Meclis üyeleri Akın Ayaz, Yüksel Uysal ve Mehmet Uysal Denetim Komisyonu üyeliğine seçildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Siverek'te 120 Kişinin Alınacağı 9 Aylık Geçici İşe 5 Bin Kişi Başvurdu

Murat Boz'un Solist ve Dansçısını Sigortasız Çalıştırdığı Kesinleşti

Son Dakika! Bakan Berat Albayrak: Yıl Sonu Hedeflerimizi Neredeyse Tutturduk

Borsa Liginin En Fazla Kaybettireni Beşiktaş Oldu