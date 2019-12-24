Beypazarı'nda yılkı atları görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı'nda yılkı atları görüntülendi - Son Dakika

Beypazarı'nda yılkı atları görüntülendi

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yılkı atları yaylada görüldü.

Beypazarı'nda yılkı atları görüntülendi, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yılkı atları yaylada görüldü.

Anadolu'da bir zamanlar insanların yazın köy işlerinde kullandıkları, kışın ise yem vermemek için doğaya saldıkları yılkı atları, kışın da fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez temalarından biri haline geldi.

Yaşadıkları alanlarda ve yaylalarda sürü halinde koşan yılkı atlar, zaman zaman da yiyecek bulmakta zorluk çekiyor.

Karaşar Mahallesi muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, yaylaya kar çok yağdığı zaman atların mahalleye kadar indiklerini ve çöp bidonlarında yiyecek aradıklarını söyledi.

Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 07:12 Kaynak: AA
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