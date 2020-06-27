Beypazarı'nda YKS heyecanı - Son Dakika

Sınava giren öğrencilerin yakınları ise okulların çevresinde dua ederek, Kuran-ı Kerim okuyarak beklemeye başladı.

Bina girişine konulan hijyen malzemeleriyle ellerini dezenfekte eden öğrencilere, maske ve dezenfektan mendil verildi.

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Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı