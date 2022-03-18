Beypazarı'nda yüksekokul öğrencilerine uygulamalı eğitim veriliyor - Son Dakika
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Beypazarı'nda yüksekokul öğrencilerine uygulamalı eğitim veriliyor

18.03.2022 17:24
Beypazarı'nda yüksekokul öğrencilerine uygulamalı eğitim veriliyor

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, sivil savunma ve itfaiyecilik alanlarında uygulama ders alma imkanı buluyor.

Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu öğrencileri, sivil savunma ve itfaiyecilik alanlarında uygulama ders alma imkanı buluyor.

Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programında eğitim gören öğrenciler, sahada verilen pratik derslerle mesleki becerilerini geliştiriyor.

Öğrenciler, okul bahçesinde düzenlenen etkinlikte iple erişim ve kurtarma teknikleri üzerine eğitim aldı, yatay ve dikey hatlarda kurtarma tekniklerini uyguladı.

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Ankara Üniversitesi, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'nda yüksekokul öğrencilerine uygulamalı eğitim veriliyor - Son Dakika


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