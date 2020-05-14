Beypazarı'nda zabıtadan ramazan denetimi - Son Dakika

Başkentin Beypazarı ilçesinde zabıtanın market ve fırınlara gerçekleştirdiği denetimler ramazan dolayısıyla artırıldı.

Beypazarı Kaymakamı Temel Ayca'nın talimatıyla market ve fırınlarda Emniyet, zabıta, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından fiyat, hijyen, maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimleri artırıldı.

16- 19 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması süresince de tedbirlere uyulması çağrısı yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ramazan ayının başından itibaren çok sayıda işyeri ve imalathanenin denetlediği, denetimlerde, temizlik, gramaj eksikliği, tarihi geçmiş ürün satışı yapılan iş yerlerine cezai işlem uygulanarak, uyarılarda bulunulduğu öğrenildi.