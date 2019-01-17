Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda Zirai İlaç Bayileri ile Toplantı

Beypazarı'nda Zirai İlaç Bayileri ile Toplantı

51 dakika önce

Sebze üretiminde ön planda olan Beypazarı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zirai ilaç bayileri ile toplantı düzenlendi.

Beypazarı'nda Zirai İlaç Bayileri ile Toplantı, System.String[]
Sebze üretiminde ön planda olan Beypazarı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından zirai ilaç bayileri ile toplantı düzenlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğündeki toplantıya, Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü uzmanları, İl Müdürü Yavuz Ekici ile zirai ilaç bayileri katıldı.

Ekici, Beypazarı ilçesinde çiftçilerin kullandığı bitki koruma ürünleri ile olası yaşanan sıkıntıların çözümü için ilaç bayileri ile bir araya geldiklerini söyledi.

Ankara'dan gelen heyet ise ilaç satışları ve yasal olan ilaçlarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Zirai ilaç bayileri de bazı ilaçların kapsamın genişletilmesini istedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 07:08 Kaynak: AA

Ankara, Beypazarı, Güncel
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