Beypazarı'ndaki camilerde ramazan temizliği yapıldı - Son Dakika

Beypazarı Belediyesi, ilçedeki camilerde ramazan temizliği yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik ekipleri, ilçede bulunan tüm camilerin temizliğini yaptı, ibadethaneleri gül suyu ile kokulandırdı.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, ramazan ayı öncesinde başlatılan cami temizlikleri nedeniyle Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve ekibine teşekkür etti.

İnciler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Tabakhane Camisi'nde teravih namazının hatimle kılınacağını belirtti.