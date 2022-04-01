Beypazarı'ndaki camilerde ramazan temizliği yapıldı - Son Dakika
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Beypazarı'ndaki camilerde ramazan temizliği yapıldı

01.04.2022 19:44
Beypazarı'ndaki camilerde ramazan temizliği yapıldı

Beypazarı Belediyesi, ilçedeki camilerde ramazan temizliği yaptı.

Beypazarı Belediyesi, ilçedeki camilerde ramazan temizliği yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik ekipleri, ilçede bulunan tüm camilerin temizliğini yaptı, ibadethaneleri gül suyu ile kokulandırdı.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, ramazan ayı öncesinde başlatılan cami temizlikleri nedeniyle Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ve ekibine teşekkür etti.

İnciler, her yıl olduğu gibi bu yıl da Tabakhane Camisi'nde teravih namazının hatimle kılınacağını belirtti.

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Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'ndaki camilerde ramazan temizliği yapıldı - Son Dakika


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