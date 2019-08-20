Son Dakika Haberleri: Beypazarı'ndaki düğünler takip ediliyor
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Beypazarı'ndaki düğünler takip ediliyor

1 saat önce

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelindeki düğünlerde uygunsuz davranış yapanlara karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Beypazarı'ndaki düğünler takip ediliyor, System.String[]
Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelindeki düğünlerde uygunsuz davranış yapanlara karşı çalışmalarını sürdürüyor.
Alınan bilgiye göre, mahallelerde yolu kapatarak sokak düğünü yapanlara, düğünlerde silah atanlara yönelik, sivil polislerin çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
Düğünlerde silah kullananların silahına el konulduğu ve hakkında işlem yapıldığı bildirildi.
Öte yandan Doğa Derneği'nden yapılan açıklamada 150 kuş türüne ev sahipliği yapan İnözü Vadisindeki işletmelerde yapılan havai fişek gösterileri nedeniyle kuşların seslerden ürktüğü ve yuvalarını terk ettiği kaydedildi.
Emniyet Müdürlüğü, Beypazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 05:10 Kaynak: AA
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