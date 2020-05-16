Beypazarı'ndaki feci kazada 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Hamzalar Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara'nın Beypazarı ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı Hamzalar Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan 15 yaşındaki İ. E.'ye Ahmet A.'nın kontrolündeki 67 DP 340 plakalı otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan genç kız ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk belirlemelerine göre kaza anında hayatını kaybettiği belirlenen 15 yaşındaki İ. E., yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.



Öte yandan genç kıza otomobiliyle çarpan sürücü Ahmet A. ise ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. - ANKARA