Beypazarı'ndaki Karayolları 43. Şube Şefliği karla mücadeleye hazır - Son Dakika

Beypazarı'ndaki Karayolları 43. Şube Şefliği karla mücadeleye hazır

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Karayolları 43. Şube Şefliği, karla mücadele hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Karayolları 43. Şube Şefliği, karla mücadele hazırlık çalışmalarını tamamladı. Karayolları 4 Bölge Müdürlüğüne bağlı bulunan 43. Şube Şefliğinin Ankara başta olmak üzere, Bolu, Eskişehir ve Sakarya'ya kadar uzanan sorumluluk alanı bulunuyor. Şefliğe bağlı ekipler, kar yağışına karşı önemli noktalardaki bakım evlerinde hazır duruyor. Teyakkuzda olan ekipler, kar yağışı anında hemen çalışmalara başlayarak kara yolarının trafiğe açık kalması için mücadele edecek. 43. Şube Şefliği ekipleri, yol ağlarındaki rakımı yüksek önemli geçiş noktalarında da görev yapacak.

Son Dakika

Son dakika: İşveren 3100 TL asgari ücret önerdi! Türk İş: Yetersiz, beklentileri karşılamaz

Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı

Yeni Zelanda'dan bağımlılığa savaş ! 2008'den sonra doğanların sigara içmesi yasaklandı

Domuz ve keçi avı için Tunceli'ye gelen 12 kişilik avcı grubu şehri karıştırdı: Cinayet şebekesine izin verenler de sorumludur

Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı

Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken el hareketi hakkında ilk açıklama: Ellerime değil sözlerime baksınlar

Lüks araçla takla atıp hiçbir şey olmamış gibi canlı yayına devam etti

Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti