Ankara'nın Beypazarı ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.Ç. (64) idaresindeki 06 AL 1919 plakalı hafif ticari araç ile paket servise giden Mustafa Demirci'nin (19) kullandığı 06 ABY 601 plakalı motosiklet, Milli Egemenlik Caddesi Gazipaşa yol kavşağında çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Demirci, ambulansla kaldırıldığı Beypazarı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'ndaki kazada motosikletli kurye ağır yaralandı - Son Dakika