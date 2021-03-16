Beypazarı'ndaki Kent Tarihi Müzesi restore ediliyor - Son Dakika

Çelik, burada yaptığı açıklamada, belediye ekiplerince tamir, onarım ve çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmasının ardından müzeyi, halkın ziyaretine en kısa sürede açacaklarını söyledi.

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