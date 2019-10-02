Son Dakika Haberleri: Beypazarı'ndaki muhtarlar Mansur Yavaş'ı ziyaret etti
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Beypazarı'ndaki muhtarlar Mansur Yavaş'ı ziyaret etti

1 saat önce

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ve beraberindeki muhtarlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Beypazarı'ndaki muhtarlar Mansur Yavaş'ı ziyaret etti, System.String[]

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ve beraberindeki muhtarlar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Yavaş, ziyarette yaptığı açıklamada, mahalli birimleri geliştireceklerini dile getirerek, "Bulunduğunuz yerden işinizi takip edebileceksiniz. Muhtarlarımızın taleplerine öncelik veriyoruz." dedi.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Köksal da ilçede bulunan tüm muhtarların sorunlarının yer aldığı bir dosyayı Yavaş'a verdi.

Köksal, Yavaş'a, Beypazarı Belediye Başkanlığı döneminde restore edilen Taşmektep'in fotoğrafını hediye etti.

Mansur Yavaş, Beypazarı, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 12:24 Kaynak: AA
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