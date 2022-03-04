Beypazarı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Beypazarı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

04.03.2022 16:36
Beypazarı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı

Beypazarı'nda şubat ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı.

Beypazarı'nda şubat ayında düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 30 şüpheli yakalandı, 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şubat ayında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapıldığı suçlamasıyla düzenlenen 3 operasyonda 7 şüpheli yakalandı.

İlçede ayrıca "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma suçundan" da 17 olayda 23 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 4'ü sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

İlçede geçen ay 131 uygulamada 3 bin 278 kişi ve bin 40 aracın kontrol edildiği, çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 2 kişinin adli mercilere sevk edildiği de ifade edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'ndaki uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi tutuklandı - Son Dakika


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