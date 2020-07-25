Beypazarı'ndan kısa kısa - Son Dakika

Beypazarı Belediyesince, ilçe genelinde bulunan çöp bidonlarına israfla ilgili aydınlatıcı bilgiler yazıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çarşı içerisinde ya da ana cadde üzerlerindeki çöp varilleri ve çöp bidonlarına halkı bilgilendirmek üzere yazılar yapıştırıldı.

Yazılarda, "Her gün dünyada açlıktan 25 bin kişinin öldüğü", "Afrika açlıktan kırılırken biz, çöpe atıyoruz", "Dünyada aç insan sayısı 840 bin 580 kişi", " Türkiye'de her gün 5 milyon ekmeği çöpe atıyoruz" ifadeleri yer aldı.

- Başkan Kaplan, haftanın özetini paylaştı

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, hafta içinde ilçede yapılan çalışmalardan fotoğraflar paylaştı.

Kaplan, yazılı açıklamasında, ilçede bir hafta içerisinde birçok alanda dezenfektan çalışmasında bulunduklarını, yabani ot temizliği yaptıklarını, haşereyle mücadele çalışması yürüttüklerini, ev temizliğinde bulunarak gıda yardımı gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Belediyecilik anlamında genel hizmetlerin aksatılmadan sürdürüldüğüne değinen Kaplan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle şu kritik dönemde, dezenfekte çalışmasını aksatmadan yerine getiriyoruz. Mevsim itibariyle haşereyle mücadelemiz sürüyor. Beypazarı'na gelen insanlar tertemiz ve pırıl pırıl bir ilçede gezmenin mutluluğunu yaşasınlar. Yine çeşitli alanlarda bozulan kaldırımlar, ekipler tarafından anında yapılmaya çalışılıyor ve bozuk alanlar yapılıyor. Belediyemiz sosyal belediyecilik alanında çok ciddi çalışma içinde ve insanların evleri, mutfakları, bulaşıkları yıkanarak, hatta kendileri bile temizlenirken, tıraşları da yapılıyor. Yardıma muhtaçlara evlerine kadar gıda yardımlarını götürüyoruz. O insanları aç ve açıkta bırakmıyoruz. İnsan odaklı çalışma içindeyiz. Haftanın özetinde şimdilik bunları söyleyebilirim."