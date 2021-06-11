Beypazarı Orta Okulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı - Son Dakika

Okulun bahçesinde düzenlenen fuar

Stantlarda sergilenen projeler Beypazarı Ortaokulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim fuarı sergisi açıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen fuarda 17 proje sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rahmi Çalışkan, çocukların güzel projeler hazırladıklarını söyledi.

Öğretmen ve antrenörlerle toplantı düzenlendi

Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özgür Bediz tarafından ilçede görev yapan beden eğitimi ve öğretmenleriyle toplantı düzenlendi.

Bediz, ilçede sporun gelişmesiyle ilgili yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunduklarını söyledi.

Beypazarı'nı sporda marka bir ilçe yapmak istediklerini dile getiren Bediz, genç sporculara önem verdiklerini kaydetti.