Üye Girişi
Beypazarı Orta Okulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı - Son Dakika

Beypazarı Orta Okulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı

11.06.2021 16:47

Okulun bahçesinde düzenlenen fuar Stantlarda sergilenen projeler Beypazarı Ortaokulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim fuarı sergisi açıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen fuar

Stantlarda sergilenen projeler Beypazarı Ortaokulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim fuarı sergisi açıldı.

Okulun bahçesinde düzenlenen fuarda 17 proje sergilendi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Rahmi Çalışkan, çocukların güzel projeler hazırladıklarını söyledi.

Öğretmen ve antrenörlerle toplantı düzenlendi

Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özgür Bediz tarafından ilçede görev yapan beden eğitimi ve öğretmenleriyle toplantı düzenlendi.

Bediz, ilçede sporun gelişmesiyle ilgili yapılacak çalışmalar hakkında değerlendirmede bulunduklarını söyledi.

Beypazarı'nı sporda marka bir ilçe yapmak istediklerini dile getiren Bediz, genç sporculara önem verdiklerini kaydetti.

Beypazarı Orta Okulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı
Beypazarı Orta Okulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı
Beypazarı Orta Okulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı
Beypazarı Orta Okulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı
Beypazarı Orta Okulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı
Beypazarı Orta Okulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı
Beypazarı Orta Okulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı
Beypazarı Orta Okulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı
Beypazarı Orta Okulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı

milli eğitim bakanlığı, Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı Orta Okulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

18:25 "İnsanlık ölmemiş" dedirten olay! Hızla giden treni durdurup, raylardaki atı kenara çekti Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı 18:04 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti 17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL 17:23 Asgari ücretle çalışıyorlardı, patron oldular! Girişimcilerin bu yılki ciro hedefi milyon TL Bir anlık dikkatsizlik pahalıya patladı! Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü 17:08 Bir anlık dikkatsizlik pahalıya patladı! Elektrik direklerini sayarken uçurumdan düştü Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor 16:35 Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a düzenlenen saldırıya Akşener'den açıklama: Yapanın yanına kar kalmaması gerekiyor
Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı 16:14 Özcan Deniz, genç sevgilisiyle görüntülendi! İranlı model kamerayı görünce kaçacak yer aradı Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı 16:00 Defne Samyeli'nin kızı yine olay oldu! 17 yaşındaki Derin Talu, mini elbiseli pozlarını paylaştı

Son Dakika Haberleri
18:19 Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü
18:03 Tarsus Belediyesi, 15 ton karpuzu halka ücretsiz dağıttı
17:46 Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı
17:44 İtalya maçı öncesi Türk taraftarlar, Roma sokaklarını tezahüratlar ve marşlarla inletti
17:34 Yalan beyanın suç olduğunu öğrendi! CHP'li eski başkanın tanığı ifadesini değiştirdi
17:27 Oyun dünyasında panik! EA Sports hacker saldırısına uğradı, FIFA 2021'in kaynak kodları çalındı
17:25 Belçika'nın EURO 2020 primi dudak uçuklattı! Şampiyonluk olursa tüm takıma 435'er bin euro dağıtılacak
17:08 At golünü Ay-Yıldızım coştur bizi! İşte Milli Takımımız'ın sahaya çıkması beklenenen ilk 11'i
16:53 Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var
16:42 Hindistan'da ilginç düğün! Sosyalizm'in düğününe ağabeyleri Komünizm ve Leninizm de katılıyor
Galatasaray ve Beşiktaş, 18 yaşındaki savunmacı Tarık Muharemovic'in peşine düştü Galatasaray ve Beşiktaş, 18 yaşındaki savunmacı Tarık Muharemovic'in peşine düştü         
18:29
Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü Sergen Yalçın arkadaş kurbanı oluyordu! Şezlongda uzanan başarılı hoca büyük kazanın eşiğinden döndü         
18:19
Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı Assan Gıda satıldı! Türkiye'nin en büyük ketçap ve mayonez üreticisini, ABD'li Kraft Heinz satın aldı         
17:47
Aslı Enver yakalandı! Aslı Enver yakalandı! "Bir süre yalnız kalacağım" demişti, erkek arkadaşıyla görüntülendi         
17:40
Ankara'da sel felaketi! Sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu Ankara'da sel felaketi! Sağanak yağmur, su baskınlarına neden oldu         
17:15
Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var Annelerimiz haklıymış! Bu gıdalarda böcek var         
16:54
Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi Kırmızı bültenle aranıyordu! PKK/KCK'nın sözde Mahmur sorumlusu etkisiz hale getirildi         
16:33
Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor Ağrı kesici ve ateş düşürücüydü! Paranox isimli ilaç piyasadan toplatılıyor         
16:00
Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık Son Dakika! Bakan Koca: Kargo çalışanları ile kuryelerin aşılarına da yarın başlıyoruz, artık iyice hızlandık         
15:46
Hareketsiz yatan şahıs paniğe neden oldu! Sokaklarda yaşayan adam, kaldırımda ölü bulundu Hareketsiz yatan şahıs paniğe neden oldu! Sokaklarda yaşayan adam, kaldırımda ölü bulundu         
15:30
Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş Gizli kamera yerleştiren sapığa 6 yıl hapis! Kadın çalışanlarını ve müşterilerini izliyormuş         
14:52
Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu Buse Varol deniz sezonunu açtı! Peş peşe mayolu pozlarla göz doldurdu         
14:44
2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı! 2 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılanacak! Türkiye'nin en büyük güneş enerji santralinde ilk faz tamamlandı!         
14:39
Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı Vatandaş şikayet edince Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanını çağırarak söz aldı         
14:21
Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı Mahalleli linç ediyordu polis kurtardı! Çatıya çıkıp sağa sola ateş açan kişi ortalığı karıştırdı         
14:15
35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü 35 kez maske cezası yemiş! Vatandaş, astığı yazıyla hayrete düşürdü         
13:25
Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı Peker'in videolarında ismi geçiyordu! Taner Ay'ın babası, KKTC Düsseldorf Fahri Temsilcisi görevinden alındı         
13:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2021 18:35:01. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Beypazarı Orta Okulu öğrencileri tarafından TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement