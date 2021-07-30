Beypazarı'ndan kısa kısa - Son Dakika

Beypazarı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Esin Korkmaz, ilçenin tarımda önemli bir yere sahip olduğunu ve sürekli çiftçiyi bilgilendirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Yukarıulucak Mahallesi'ne ziyarette bulunan Korkmaz, mahalle sakinleriyle köy konağı önünde bir araya geldi.

Korkmaz, köylülere desteklemeler, havuç, marul, yeşil soğan ve benzeri sebzelerde görülen hastalıklar ve zararlılar ile nasıl mücadele edileceği konusunda bilgi verdi.

Beypazarı çiftçisinin daha kaliteli ürünler yetiştirmesi için her zaman yanlarında olmaya çalıştıklarını belirten Korkmaz, "Beypazarı çiftçisi daha temiz, daha iyi sebzeler ve ürünler üretsin istiyoruz. İlaçlamada nelere uyulması gerektiğini anlatıyoruz." dedi.

Yukarıulucak mahalle muhtarı Mehmet Mesut Kılıç da Korkmaz ve ekibine teşekkür etti.

Halk Eğitim Merkezi'nde toplantı

Beypazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü (HEM), 2021-2022 eğitim öğretim dönemi faaliyetleri bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya Kaymakam Bilal Bozdemir, İlçe Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Rahmi Çalışkan, Başkent Muhtarlar Federasyonu Genel Başkanı ve Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, HEM Müdürü İdris Göbütoğlu, müdür yardımcıları Hüseyin Kaplan, Yusuf Dönmez, Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Polat, Beypazarı Ticaret Odası Meclis Başkanı Hamdi Ayanoğlu, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Esin Korkmaz ile kurum ve okul müdürleri katıldı.

HEM Müdürü İdris Göbütoğlu, yeni dönemde daha çok kurslar açarak, çok sayıda insana ulaşmayı hedeflediklerini, "öğrenen mahalle" projesi kapsamında kurslar açmayı ve bunun için de okulları belirlediklerini aktardı.

Kaymakam Bozdemir de "Sistem değişti. Artık biz vatandaşın ayağına gideceğiz. Vatandaşı yapılacak çalışmalarda bilgilendireceğiz. Gerektiğinde, gerek görülen yerlerde kurslar açılmasını sağlayacağız. Bu köy olur, mahalle olur. Vatandaşın ayağına gideceğiz. Masa başından artık iş olmuyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıda bazı muhtarlar, çeşitli alanlarda kurslar açılmasını talep etti.