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Beypazarı'ndan kısa kısa - Son Dakika

Beypazarı'ndan kısa kısa

27.09.2021 14:19
Beypazarı'ndan kısa kısa, System.String[]

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda ilçedeki projeler değerlendirildi.

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan başkanlığında yapılan toplantıda ilçedeki projeler değerlendirildi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya, Kaymakam Erdoğan, Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cehit Çelik ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan katıldı.

Toplantıda, ilçede uygulanmakta olan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Şadırvan yenilendi

Bostancılar Sokağı'nın devamında bulunan şadırvan yenilendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, çarşı içinde bulunan beton şadırvanın yenilendiği bildirildi.

Şadırvanın alt kısımlarının taş giydirme üstünün de tamamen ahşap olarak yapıldığı belirtilen açıklamada, yenilemenin ilçenin tarihi dokusuna uygun yapıldığı vurgulandı.

Beypazarı'ndan kısa kısa
Beypazarı'ndan kısa kısa

Tuncer Kaplan, Oktay Erdoğan, Beypazarı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'ndan kısa kısa - Son Dakika


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