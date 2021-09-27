Beypazarı'ndan kısa kısa - Son Dakika

Şadırvanın alt kısımlarının taş giydirme üstünün de tamamen ahşap olarak yapıldığı belirtilen açıklamada, yenilemenin ilçenin tarihi dokusuna uygun yapıldığı vurgulandı.

Futbol hayatında da hırçın olan Sezer Öztürk, daha önce hangi olaylara karıştı? İşte vukuatları