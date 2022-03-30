Beypazarı'ndan kısa kısa - Son Dakika
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Beypazarı'ndan kısa kısa

30.03.2022 18:55
Beypazarı'ndan kısa kısa

Beypazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı düzenledi.

Beypazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı düzenledi.

Kaymakamlık toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Refiki Yusuf İnce, İlçe Sağlı Müdürü Kerem Zeki Fikret, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal ile bazı muhtarlar katıldı.

İlçe Sağlık Müdürlüğü görevlileri bağımlılık çeşitleri, bağımlılıktan kurtulma yöntemleri hakkında bilgi verdi.

Bağımlılıkla mücadelenin aile başladığı vurgulanan toplantıda, yaşamın her alanında bu mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtildi.

Toplantı sonrasında, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, "Boz Ayının yaşam alanlarında nasıl davranılmalı?" bilgilerinin yer aldığı broşürler dağıtıldı.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, konunun çok önemli olduğunu ve insanların ilkbaharda tarlaya, bağa, bahçeye, pikniğe gittiklerini ve oralarda neyle karşılaşacaklarını bilmediklerini söyledi.

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Beypazarı'nda muhtarlarla toplantı düzenlendi Beypazarı'nda muhtarlarla toplantı düzenlendi

Kaymakamlık, Yusuf İnce, Beypazarı, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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