Beypazarı'ndan kısa kısa - Son Dakika

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, mahalle ziyaretlerinde bulundu.

Erdoğan, beraberinde Kaymakam Refiki Yusuf İnce, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun ve bazı daire müdürleriyle Uruş Mahallesi'ni ziyaret etti.

Burada muhtar Murat Uz ve vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, talep ve sorunları dinledi.

Erdoğan, Eski Uruş Belediye Başkanı Yaşar Büyükgedik ve Kıbrıs Gazisi Farzı Çelik'e de ziyarette bulundu.

Daha sonra Doğançalı, Dereli, Saray ve Köseler mahallelerini gezen Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.

Hatimle teravih namazı Tarihi Tabakhane Camisi'nde kılınacak

Beypazarı İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, ramazanda hatimle teravih namazının Tarihi Tabakhane Camisi'nde kılınacağını bildirdi.

İnciler, yaptığı açıklamada, diğer camilerde teravih namazının normal şekliyle kılınacağını, Fatih Camisi'nde ise öğle namazı öncesi vaaz verileceğini kaydetti.

Leylekler Beypazarı'na gelmeye devam ediyor

Havaların ısınmasıyla 20 Mart'tan beri Beypazarı'na gelmeye başlayan leylekler, Kayabükü Mahallesi'ndeki yuvalarına yerleşti.

Mahalle muhtarı Muammer Köksal, yaptığı açıklamada, kendi evinin üzerinde 2 leylek yuvası bulunduğunu belirterek, "Bu yıl leyleklerin özel yuva yapmaları için direklerin üzerine tablalar yerleştirdik. Köyümüzde pek çok alanda evlerin ve elektrik direklerinin tepesinde leylek yuvaları bulunuyor." dedi.

Mahalle sakini 80 yaşındaki Niyazi Demiraslan da leyleklerin gelmesini sevinçle karşıladıklarını söyledi.