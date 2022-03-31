Beypazarı'ndan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı'ndan kısa kısa

31.03.2022 14:34
Beypazarı'ndan kısa kısa

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, mahalle ziyaretlerinde bulundu.

Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, mahalle ziyaretlerinde bulundu.

Erdoğan, beraberinde Kaymakam Refiki Yusuf İnce, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Karadede, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Haluk Muharrem Uzun ve bazı daire müdürleriyle Uruş Mahallesi'ni ziyaret etti.

Burada muhtar Murat Uz ve vatandaşlarla bir araya gelen Erdoğan, talep ve sorunları dinledi.

Erdoğan, Eski Uruş Belediye Başkanı Yaşar Büyükgedik ve Kıbrıs Gazisi Farzı Çelik'e de ziyarette bulundu.

Daha sonra Doğançalı, Dereli, Saray ve Köseler mahallelerini gezen Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti.

Hatimle teravih namazı Tarihi Tabakhane Camisi'nde kılınacak

Beypazarı İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, ramazanda hatimle teravih namazının Tarihi Tabakhane Camisi'nde kılınacağını bildirdi.

İnciler, yaptığı açıklamada, diğer camilerde teravih namazının normal şekliyle kılınacağını, Fatih Camisi'nde ise öğle namazı öncesi vaaz verileceğini kaydetti.

Leylekler Beypazarı'na gelmeye devam ediyor

Havaların ısınmasıyla 20 Mart'tan beri Beypazarı'na gelmeye başlayan leylekler, Kayabükü Mahallesi'ndeki yuvalarına yerleşti.

Mahalle muhtarı Muammer Köksal, yaptığı açıklamada, kendi evinin üzerinde 2 leylek yuvası bulunduğunu belirterek, "Bu yıl leyleklerin özel yuva yapmaları için direklerin üzerine tablalar yerleştirdik. Köyümüzde pek çok alanda evlerin ve elektrik direklerinin tepesinde leylek yuvaları bulunuyor." dedi.

Mahalle sakini 80 yaşındaki Niyazi Demiraslan da leyleklerin gelmesini sevinçle karşıladıklarını söyledi.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri! Sahte jandarmalara JASAT timlerinden operasyon Son dakika haberleri! Sahte jandarmalara JASAT timlerinden operasyon Sakarya'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı Sakarya'da tarihi eser operasyonu: 4 gözaltı

Oktay Erdoğan, Beypazarı, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı'ndan kısa kısa - Son Dakika


Son Dakika
14:35 Farruh köyünün kontrolü Rus ordusuna geçti!
14:35 Erdoğan'dan asgari ücrete temmuz zammına kapıları kapattı: Yapamayacağımız bir şeyi söylemeyi doğru bulmam!
14:27 Karamollaoğlu'nun Erbakan hakkında söylediklerine Erdoğan tepki gösterdi: Böyle bir saçmalık olur mu?
14:27 Güney Osetya Cumhuriyeti'nde Rusya'ya katılmak için referandum hazırlığı! Gürcistan: Kabul edilemez
14:26 Yılmaz Vural teknik direktörlük koltuğunu Tuncay Şanlı'ya kaptırdı!
14:23 Son dakika! Erdoğan açıkladı, vatandaşın eti ucuza yemesi için çalışmalar başlıyor!
14:18 Demet Akalın'dan Ramazan önerisi: Her sene yeni ayet inmiyor, TV'de hocalara para vereceğinize fakir fukaraya dağıtın!
14:18 Cem Yılmaz eski eşi Ahu Yağtu'ya açtığı nafaka davasını kazandı! Artık daha az ödeyecek
14:05 "Ukrayna'da Rus askerleriyle savaşıyoruz" diyen Çeçen lideri Kadirov'un Rusya'da olduğu iddia edildi!
14:01 2 dadı için 60 bin TL ödeyen Alişan: 3. çocuk yok, ekonomik daralmaya gidiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2022 14:45:42. #1.11#
SON DAKİKA: Beypazarı'ndan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement