Beypazarı'ndan kısa kısa - Son Dakika
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Beypazarı'ndan kısa kısa

11.05.2022 13:39
Beypazarı'ndan kısa kısa

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bazı mahallerde yarın elektrik kesintisi olacağı bildirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bazı mahallerde yarın elektrik kesintisi olacağı bildirildi.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla 12 Mayıs'ta 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Rüstempaşa, İstiklal ve Ayvaşık merkez mahallelerinin bazı sokaklarına elektrik verilemeyecek."ifadesi kullanıldı.Beypazarı'nda gençlik haftası etkinlikleri yapılacakBeypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özgür Bediz, gençlik haftası kapsamında spor müsabakaları ile etkinlikler yapılacağını belirtti.Bediz, yaptığı açıklamada, "15-21 Mayıs'ta kutlanan Gençlik Haftasını dolu dolu geçireceğiz. Doğa yürüyüşü, futbol turnuvası, 3x3 sreetball turnuvası, bisiklet sürüşü ve uçurtma şenliği gibi etkinlikler düzenleyeceğiz."ifadesini kullandı.
Dereceye giren takımlar ve sporculara da ödüllerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda takdim edileceği bildirildi.
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Beypazarı, Hisarcık, gençlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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