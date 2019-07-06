Son Dakika Haberleri: Beypazarı'ndan kutsal topraklara 74 hacı adayı uğurlanacak
Son Dakika Güncel Haber

Beypazarı'ndan kutsal topraklara 74 hacı adayı uğurlanacak

1 saat önce

Beypazarı ilçesinden hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara 74 kişinin gideceği bildirildi.

Beypazarı'ndan kutsal topraklara 74 hacı adayı uğurlanacak, System.String[]
Beypazarı ilçesinden hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklara 74 kişinin gideceği bildirildi.
İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada, hacı adayları 28 Temmuz'da uğurlanacak.
Organizasyon görevlilerinden İlçe Müftüsü Mehmet Karakoyun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beypazarı'na bir hafta önce atandığını belirtti.
Karakoyun kendisinin, Diyanet İşleri Başkanlığınca Suudi Arabistan'da hac süresince konaklama, ulaşım ve diğer hizmetlerin yerine getirilmesi konusunda organizatör görevlisi olarak görevlendirildiğini ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:14 Kaynak: AA
Mehmet Karakoyun, Beypazarı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya'da kadınlara ağır işlerde çalışma yasağı hafifletecek yasa tasarısı hazırlandı Merih Demiral'ın Juventus'a transferi İtalya'da büyük yankı buldu İmamoğlu'ndan "Makamında asılı Atatürk tablosundaki vatandaş Gülen'in dedesi" iddiasına yanıt Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik telefon görüşmesi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 14:36:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beypazarı'ndan kutsal topraklara 74 hacı adayı uğurlanacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]