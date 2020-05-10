Beypazarı'nde sebze üretimi devam ediyor - Son Dakika

Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, Kovid-19 pandemisi sürecinde ilçedeki sebze üretiminin durmadığını bildirdi.

Gencer, yaptığı açıklamada havuç başta olmak üzere marul, yeşil soğan, pırasa, ıspanak gibi sebzelerin yetiştirildiği ilçede üreticinin sosyal mesafe kurallarına uyarak faaliyete devam ettiğini kaydetti.

Ramazan dolayısıyla işçilerin sahurdan sonra yola çıkarak tarlada sebze kesimine başladığını aktaran Gencer, "Ülkemiz insanını bu zorlu günlerde sebzesiz bırakmamaya özen gösteriyoruz."

Gencer, Beypazarı'nda 21 bin dekarda yıllık 126 bin ton havuç, 12 bin dekarda 30 bin ton ıspanak, 12 bin dekarda 30 bin ton yeşil soğan, 13 bin dekarda 41 bin 600 ton aysberg marul, 7 bin dekarda 21 bin ton marul üretildiğini, bu ürünlerde ülke çapında ilk sıralarda olduklarını da bildirdi.