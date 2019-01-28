Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nı Dünya Kenti Yapmanın Çabasındayız"

Beypazarı'nı Dünya Kenti Yapmanın Çabasındayız"

9 dakika önce

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, başkentin ilçeleri arasında müstesna bir yere sahip Beypazarı'nı dünya kenti yapmaya çalıştıklarını bildirdi.

Beypazarı'nı Dünya Kenti Yapmanın Çabasındayız
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, başkentin ilçeleri arasında müstesna bir yere sahip Beypazarı'nı dünya kenti yapmaya çalıştıklarını bildirdi.

Kaplan, yaptığı açıklamada, ilçe merkezindeki caddelerde yapım, bakım ve altyapı yenileme çalışmalarını tamamladıklarını, doğalgaz geçen sokaklardaki kaldırımların da yenilendiğini belirtti.

İlçe merkezi başta olmak üzere çeşitli alanlarda 15'in üzerinde yeni park yaptıklarını böylece kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırdıklarını ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Beypazarı'nın başkent Ankara'nın ilçeleri arasında, turizmiyle, tarihi değerleriyle, konaklarıyla ve tarımıyla çok önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz ve bu gayretle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tarımı geliştirmeye yönelik çalışmalarımız var. Turizm adına yine çok önemli çalışma içindeyiz. Daha çok turist çekmek üzere bir çok tur şirketleriyle görüşmelerimiz sürüyor. Hal böyle olunca, Beypazarı'nın çok fazla bir eksiğini bırakmadan bir dünya kenti yapmanın çabasındayız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:08 Kaynak: AA

Ankara, Tuncer Kaplan, Beypazarı, Güncel
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