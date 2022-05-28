Beypazarı'nın Eğriova Yaylası'nın tanıtımı için çalışma yapılacak - Son Dakika
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Beypazarı'nın Eğriova Yaylası'nın tanıtımı için çalışma yapılacak

28.05.2022 10:17
Beypazarı'nın Eğriova Yaylası'nın tanıtımı için çalışma yapılacak

Beypazarı ilçesinde bulunan Eğriova Yaylası'nın tanıtımı için çalışma yürütülecek.

Beypazarı ilçesinde bulunan Eğriova Yaylası'nın tanıtımı için çalışma yürütülecek.

Ankara'ya 150, Beypazarı ilçesine ise 50 kilometre uzaklıktaki Eğriova Yaylası mesire alanına, eski Karaşar beldesi yolundan gidiliyor. Yolun 25 kilometrelik kısmı stabilize olan yaylada bir kır gazinosu ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 misafirhane bulunuyor.

Göl ve orman manzarası bulunan yayla, izcilik faaliyetleri, doğa sporları, doğa yürüyüşü ile fotoğraf tutkunları için imkan sağlıyor. Eğriova Yaylası'nın 1600 rakımlı alanlarında sarıçam, karaçam ve köknar ağaçlarının oluşturduğu ormanlık alanlar görülmeye değer görsel güzellikler sunuyor.

Yaylada bulunan ve çevresinde yeşilin çeşitli tonlarının görülebildiği gölde alabalık, çay balığı ve kadife balığı bulunuyor. Eğriova Yaylası ziyaretçileri, ormanlık alanlarda yer alan parkurlarda yürüyüş de yapabiliyor.

Beypazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Muammer Köksal, AA muhabirine, ilçedeki tüm muhtarlarla Eğriova Yaylası'nda piknik yapmayı planladıklarını, böylece yaylayı muhtarlara tanıtma fırsatı bulacaklarını aktardı.

Karaşar Kültür Yardımlaşma Turizm ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı Murat Dağlı da daha fazla tanınmasını sağlamak amacıyla 26 Haziran Pazar günü yayla şenliği düzenlemeyi planladıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Beypazarı, Karaşar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı'nın Eğriova Yaylası'nın tanıtımı için çalışma yapılacak - Son Dakika


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