Beypazarı'nın El Sanatlarını ve Konaklarını Fotoğraf Karelerine Yansıttılar

Ankara
'nın Beypazarı
ilçesine gelen fotoğraf sanatçıları, fotoğraf çalışması yaptı.
Ankara Fotoğraf Sanatı Kurumu Derneği üyeleri ve kursiyerleri, başkentin tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı'na gelerek, el sanatlarının yaşatıldığı çarşıyı ve konakları fotoğrafladı.
Dernek üyelerinden Mehmet Uçar
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çarşı merkezinde el sanatları ustalarının yaygın olması ve konaklarının güzelliğiyle insanları büyülemesi bakımından Beypazarı'nı tercih etiklerini söyledi. Türkiye
'nin değişik bölgelerinde, mevsimine gere fotoğraf çalışmalarının olduğunu belirten Uçar, "Ülkemizin, yurdumuzun güzelliklerini fotoğraf karelerine yansıtırken, fotoğraf eğitimi verilen kursiyerlerimiz de bu sayede kendilerini geliştiriyor." dedi.
Uçar, ilçedeki çalışmalara 20 dolayında fotoğraf sanatçısı ve kursiyerin katıldığını sözlerine ekledi.