Beypazarı'nın Uruş Mahallesi'ndeki eko kamp alanı tatilcilerden ilgi görüyor - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesine bağlı Uruş Mahallesi'ndeki eko kamp alanı tatilcilerden ilgi görüyor.

Eko kamp alanının düzenleyicisi Aysun Cebeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin Süvari Çayı ve peribacaları ile doğa tutkunlarına mükemmel bir parkur ve konaklama imkanı sunduğunu söyledi.

Bölgenin yeşillikler içinde tatil imkanı sağladığını belirten Cebeci, "Peribacaları arasındaki 10 kilometrelik yürüyüş parkuru insanları yormuyor bilakis dinlendiriyor. Yürüyüş parkuru kamp alanından başlayıp yine kamp alanında son buluyor." dedi.

Cebeci, tatilcilerin eko kamp alanına araçlarıyla gelerek kurdukları çadırlarda konakladığını ifade etti.

Tatilcilerden İsmail Çetinaslan ise bölgenin temiz havasıyla dinlendirici bir etkisinin olduğunu vurguladı.

Sabah kalkıp arkadaşlarıyla yürüyüş yaptıklarını anlatan Çetinaslan, "Parkur çok iyi, temiz havada yorulduğunuzu hiç anlamıyorsunuz. Yürüdükçe yürüyesiniz geliyor. Biz de öyle yapıyoruz. Peribacalarının etrafından dönerek geri eko kamp alanına geliyoruz. Dinlenmek, zinde olmak, enerji toplamak için mükemmel bir alan." diye konuştu.