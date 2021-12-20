Beypazarı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçenin yüksek kesimlerindeki mahallelerde yolların kar nedeniyle kapanmaması için Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, aralıksız çalışıyor.
Öte yandan 1650 rakımlı Kirazyanı mevkisine gelen vatandaşlar, karın tadını çıkarıyor.
Beypazarı Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçede kardan dolayı kapalı mahalle yolu bulunmadığını söyledi.
Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği yetkilileri de kara yolu ağında ulaşımda sorun olmadığını, önemli geçitlerde ekiplerin olası olumsuzluklara karşı hazır bekletildiğini bildirdi.
Kaynak: AA
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