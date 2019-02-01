Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağdı

Beypazarı'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağdı

20 dakika önce

Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

Beypazarı'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağdı, System.String[]
Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.

İlçesinin yüksek kesimlerinden Karaşar Mahallesi ve Kirazya bölgesinde kar yağışı etkili oldu.

Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri, Beypazarı ile Bolu'nun Kıbrısçık ilçesinde ulaşımı sağlayan yolun 1650 rakımlı Burgaz, Kumocağı ve Ahlattık geçitlerinde karla mücadele çalışması başlattı.

Karayolları yetkilileri, bu yolu kullanacak sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:31 Kaynak: AA

Karaşar, Beypazarı, Kar, Güncel
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