Beypazarı'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağdı
20 dakika önce
Beypazarı ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.
Beypazarı
ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı.
İlçesinin yüksek kesimlerinden Karaşar
Mahallesi ve Kirazya bölgesinde kar yağışı etkili oldu.
Karayolları 43. Şube Şefliği ekipleri, Beypazarı ile Bolu
'nun Kıbrısçık
ilçesinde ulaşımı sağlayan yolun 1650 rakımlı Burgaz, Kumocağı ve Ahlattık geçitlerinde karla mücadele çalışması başlattı.
Karayolları yetkilileri, bu yolu kullanacak sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 07:31 Kaynak: AA
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