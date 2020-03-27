Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bademleri ve mahlepleri aşılıyor - Son Dakika

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Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bademleri ve mahlepleri aşılıyor
6 saat önce
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahası içinde bulunan Güdül ilçesi Çukurören Mahallesi Kekikliyazı mevkisinde ormanlık alandaki bademlerle mahlepleri aşılıyor.
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk sahası içinde bulunan Güdül ilçesi Çukurören Mahallesi Kekikliyazı mevkisinde ormanlık alandaki bademlerle mahlepleri aşılıyor.
Orman İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yürütülen ormancılık faaliyetleri kapsamında Güdül ilçesi Çukurören Mahallesi Kekikliyazı mevkisinde ormanlık alanda ağaçlandırma sahasında 2 bin 500 bademe, tatlı badem aşısı ile 500 mahlep ağacına da kiraz aşısı yapıldı.
Bu çalışmayla aşılama çalışmalarındaki hedefin, ağaçların verimini artırmak, sonucunda meyve vermeye başlayan ağaçların, yeni bir gelir kapısı açarak vatandaşların ekonomilerine katkı sağlamak olduğu kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 01:56 Kaynak: AA
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