Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden kar temizleme çalışması - Son Dakika

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Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden kar temizleme çalışması
6 saat önce
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, Eğrioava yaylasında kar temizleme çalışması başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:48 Kaynak: AA
Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, Eğrioava yaylasında kar temizleme çalışması başlattı.
Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Eğriova yaylasındaki depolarda bulunan stok ürünlerin ihale yoluyla satışının yapılabilmesi için yolun ulaşımı için çalışma yaptı.
Yürütülen çalışma ile yayla yolunun ulaşıma açılmasının sağlandığı belirtildi.
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