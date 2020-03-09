Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden kar temizleme çalışması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden kar temizleme çalışması - Son Dakika

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden kar temizleme çalışması

6 saat önce

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, Eğrioava yaylasında kar temizleme çalışması başlattı.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinden kar temizleme çalışması, System.String[]

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, Eğrioava yaylasında kar temizleme çalışması başlattı.

Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Eğriova yaylasındaki depolarda bulunan stok ürünlerin ihale yoluyla satışının yapılabilmesi için yolun ulaşımı için çalışma yaptı.

Yürütülen çalışma ile yayla yolunun ulaşıma açılmasının sağlandığı belirtildi.

Orman İşletme Müdürlüğü, Beypazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:48 Kaynak: AA
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