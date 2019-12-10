Son Dakika Haberleri: Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğüne 3 yeni şeflik
Son Dakika Güncel Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğüne 3 yeni şeflik - Son Dakika

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğüne 3 yeni şeflik

6 saat önce

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 3 işletme şefliği daha kuruldu.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğüne 3 yeni şeflik, System.String[]

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü bünyesinde 3 işletme şefliği daha kuruldu.

Karaca, Belenova ve Ayaş Orman İşletme Şefliklerinin açılmasıyla İşletme Müdürlüğünde şeflik sayısı 9'a yükseldi.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü, 321 bin 284 hektar alanda faaliyet gösteriyor.

Orman İşletme Müdürlüğü, Beypazarı, Ayaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:46 Kaynak: AA
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