Beypazarı Ramazan Bayramında ziyaretçilerini ağırlamaya hazır - Son Dakika
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Beypazarı Ramazan Bayramında ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

25.04.2022 15:50

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı ilçesindeki işletmeler Ramazan Bayramında ziyaretçileri ağırlamaya hazır.

Ankara'nın tarihi ve turistik ilçesi Beypazarı ilçesindeki işletmeler Ramazan Bayramında ziyaretçileri ağırlamaya hazır.

Tarihi Suluhan Kervansarayında işletmeci Hakan Gürsel, tarihi hana yakışır bir hizmet sunma çabasında olduklarını belirterek, tüm hazırlık ve çalışmaları Ramazan Bayramına yönelik yaptıklarını söyledi.

Gürsel, "Suluhan Kervansarayı'nı görmek isteyenler geçmişe de yolculuk yapacak, tarihi mekanda gezerek, çaylarını yudumlayabilecekler. 2 yıldır pandemiden etkilendik. İnşallah bu bayram daha iyi geçecek." dedi.

İşletmeci Rahmi Bordur da, bayram tatilinde Beypazarı'nı tercih edenlere en güzel hizmeti sunacaklarını ifade ederek, "Beypazarı'nın misafirperverliğini göstereceğiz. Ramazan Bayramı tatilinden beklentimiz yüksek. O anlamda bayram tatiline hazırlandık." diye konuştu.

Beypazarı Ramazan Bayramında ziyaretçilerini ağırlamaya hazır
Beypazarı Ramazan Bayramında ziyaretçilerini ağırlamaya hazır
Beypazarı Ramazan Bayramında ziyaretçilerini ağırlamaya hazır
Beypazarı Ramazan Bayramında ziyaretçilerini ağırlamaya hazır

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı Ramazan Bayramında ziyaretçilerini ağırlamaya hazır - Son Dakika


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