Beypazarı Sağlık Müdürlüğü Kovid-19 salgını dolayısıyla uyarılarını sürdürüyor - Son Dakika

Beypazarı İlçe Sağlık Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu.

İlçe Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçe genelinde vaka sayılarındaki artışların, ev ziyaretlerinden, komşu oturmalarından ve diğer ziyaretlerden kaynaklandığını kaydetti.

Halkın bu tür ziyaretlerden ve misafir oturmalarından, ebeveyn ziyaretlerinden kesinlikle kaçınmalarını isteyen Sağlık Müdürlüğü, vaka sayılarının bahse konu olan ziyaretlerden artış gösterdiğini ve normalleşme sürecinde mesafe, maske ve alınan önlemlere uyulmasının çok önemli olduğunu belirtti.