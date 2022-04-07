Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulunda "TÜBİTAK Bilim Söyleşisi" - Son Dakika

Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulunda "TÜBİTAK Bilim Söyleşisi" yapıldı.

Öğrencilerde bilimsel farkındalığı artırmak, bilim iletişimini toplumda geniş çevrelere ulaştırmak için sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen söyleşiye, TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Ayşegül Taylan Özkan konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşi sonunda okul müdürü Ahmet Tok Prof. Dr. Özkan'a teşekkür belgesi verdi.

Okul müdürü Tok, bilim söyleşisinin önemine değinerek, "Bilim ve teknoloji çağındayız. Öğrencileri bu çağa en güzel şekilde hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.