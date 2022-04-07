Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulunda "TÜBİTAK Bilim Söyleşisi" - Son Dakika
Üye Girişi

Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulunda "TÜBİTAK Bilim Söyleşisi"

07.04.2022 18:35
Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulunda "TÜBİTAK Bilim Söyleşisi"

Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulunda "TÜBİTAK Bilim Söyleşisi" yapıldı.

Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulunda "TÜBİTAK Bilim Söyleşisi" yapıldı.

Öğrencilerde bilimsel farkındalığı artırmak, bilim iletişimini toplumda geniş çevrelere ulaştırmak için sürdürülen çalışmalar kapsamında düzenlenen söyleşiye, TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Ayşegül Taylan Özkan konuşmacı olarak katıldı.

Söyleşi sonunda okul müdürü Ahmet Tok Prof. Dr. Özkan'a teşekkür belgesi verdi.

Okul müdürü Tok, bilim söyleşisinin önemine değinerek, "Bilim ve teknoloji çağındayız. Öğrencileri bu çağa en güzel şekilde hazırlamaya çalışıyoruz." dedi.

YORUMLAR
500
Beypazarı'nda meslek lisesinde üretilen masa tenisi masaları 22 okula teslim edildi Beypazarı'nda meslek lisesinde üretilen masa tenisi masaları 22 okula teslim edildi Sungurlu'da şehit polisler için mevlit okutuldu Sungurlu'da şehit polisler için mevlit okutuldu

Mehmet Çifci, İmam Hatip, Beypazarı, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulunda 'TÜBİTAK Bilim Söyleşisi' - Son Dakika


Son Dakika
18:12 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Bu savaş aylarca, yıllarca sürebilir
18:11 18 yaşındaki Suriye uyruklu Yasemin, elleri bağlanıp boğazı kesilerek öldürüldü
18:00 Uyuşturucu zulasını koyduğu yeri unutan şahıs, alay konusu oldu
17:41 Ali Koç: Gelen teklif benim bile kafamı karıştırdı
17:36 Metin Öztürk, dünyaca ünlü hocayla anlaştı!
17:33 Akşener, Ağıralioğlu'nu teselli etti: Güzel yarınlara kavuşacağız
17:31 Cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın yeni imajı dikkat çekti!
17:21 Beşiktaş'tan beklenmedik Thiam bombası geldi!
17:11 Kerem Aktürkoğlu, derbide oynayacak mı? Domenec Torrent açıkladı
17:02 "ABD, Türkiye'ye F-16 satacak mı?" sorusuna Çavuşoğlu: 18 Mayıs'ta Washington'da bu konuyu görüşeceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 18:41:54. #1.11#
SON DAKİKA: Beypazarı Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulunda "TÜBİTAK Bilim Söyleşisi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement